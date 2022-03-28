Перевалили за 17 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Самолетов и вертолетов в сумме 250
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях российских оккупантов с начала войны 24 февраля по утро 28 марта.
Потери личного состава составляют уже около 17 тысяч человек.
- танков ‒ 586 ед (+4 в сутки),
- боевых бронированных машин – 1694 ед (+30 в сутки),
- артиллерийских систем – 302 ед (+8 в сутки),
- РСЗО - 95 ед (+2 в сутки),
- средства ПВО - 54 ед, (+2 в сутки)
- самолетов – 123 ед (+2 в сутки),
- вертолетов – 127 ед,
- автомобильной техники - 1150 ед (+6 в сутки),
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 (+10),
- специальная техника – 21 ед,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.
Генштаб ВСУ напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее сообщалось, что за время вторжения россия
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший вратарь Динамо договорился о переходе в Металлист - источник
- Канада второй раз в своей истории вышла на Чемпионат мира
- ВСУ сдерживают россиян, пытающихся прорвать оборону Киева - Генштаб
- А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...