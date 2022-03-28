Перевалили за 17 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях российских оккупантов с начала войны 24 февраля по утро 28 марта.

Потери личного состава составляют уже около 17 тысяч человек.

танков ‒ 586 ед (+4 в сутки),

боевых бронированных машин – 1694 ед (+30 в сутки),

артиллерийских систем – 302 ед (+8 в сутки),

РСЗО - 95 ед (+2 в сутки),

средства ПВО - 54 ед, (+2 в сутки)

самолетов – 123 ед (+2 в сутки),

вертолетов – 127 ед,

автомобильной техники - 1150 ед (+6 в сутки),

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 (+10),

специальная техника – 21 ед,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.

Генштаб ВСУ напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.