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Перевалили за 17 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Самолетов и вертолетов в сумме 250

Перевалили за 17 тысяч. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях российских оккупантов с начала войны 24 февраля по утро 28 марта.

Потери личного состава составляют уже около 17 тысяч человек.

  • танков ‒ 586 ед (+4 в сутки),
  • боевых бронированных машин – 1694 ед (+30 в сутки),
  • артиллерийских систем – 302 ед (+8 в сутки),
  • РСЗО - 95 ед (+2 в сутки),
  • средства ПВО - 54 ед, (+2 в сутки)
  • самолетов – 123 ед (+2 в сутки),
  • вертолетов – 127 ед,
  • автомобильной техники - 1150 ед (+6 в сутки),
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 (+10),
  • специальная техника – 21 ед,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.

Генштаб ВСУ напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что за время вторжения россия потеряла военной техники на 11 миллиардов долларов.

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В статье: война с Россией
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