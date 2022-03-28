"Не читайте до обеда советских газет". Член украинской делегации на переговорах с рф – о своем "отравлении"

Ранее различные СМИ написали о том, что в Киеве отравили народного депутата Рустема Умерова, входящего в украинскую делегацию на переговорах с российской федерацией. Мол, он выжил после отравление и якобы также есть и другие пострадавшие.

Тем не менее, сам Умеров в своем Facebook поспешил опровергнуть подобные слухи:

"Комментируя наперед ссылку сомнительных "сми": Со мной все хорошо. "Не читайте до обеда советских газет". Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас также активно продолжается. Берегите себя. Слава Украине".