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"Не читайте до обеда советских газет". Член украинской делегации на переговорах с рф – о своем "отравлении"

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Не пройдет!

"Не читайте до обеда советских газет". Член украинской делегации на переговорах с рф – о своем "отравлении"

Рустем Умєров

Новина українською

Ранее различные СМИ написали о том, что в Киеве отравили народного депутата Рустема Умерова, входящего в украинскую делегацию на переговорах с российской федерацией. Мол, он выжил после отравление и якобы также есть и другие пострадавшие.

Тем не менее, сам Умеров в своем Facebook поспешил опровергнуть подобные слухи:

"Комментируя наперед ссылку сомнительных "сми": Со мной все хорошо. "Не читайте до обеда советских газет". Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас также активно продолжается. Берегите себя. Слава Украине".

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В статье: война с Россией Рустем Умеров
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Источник:
facebook.com/rustemumerov.ua

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