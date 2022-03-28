Стало известно, почему умер экс-игрок Шахтера Бахарев

Стала известна причина скоропостижного ухода из жизни бывшего полузащитника "Шахтера" Алексея Бахарева.

По информации ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского, 45-летний экс-футболист умер из-за того, что у него оторвался тромб.

Напомним, Бахарев выступал за "горняков" с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей, забил 13 мячей, дважды выигрывал чемпионат Украины, а также трижды добывал Кубок Украины. По завершению карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии донецкого клуба.

Отметим, что он сам родился в россии, но во время выступлений за "Шахтер" получил украинский паспорт и сыграл 1 матч за сборную Украины.