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"Некоторые хотят анонимно помочь ВСУ". Зеленский – о помощи Абрамовича и других российских бизнесменов

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Испугались санкций?

"Некоторые хотят анонимно помочь ВСУ". Зеленский – о помощи Абрамовича и других российских бизнесменов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста касательно участия в переговорах российских бизнесменов и экс-владельца "Челси" Романа Абрамовича в частности.

"Все они ищут выход, учитывая санкции. Я знаю, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны. Не знаю, официально или неофициально. Он действительно помогал в вопросе гуманитарного характера – с вывозом гуманитарных конвоев из Мариуполя. В Мариуполь старались все, и он в том числе, но ничего не вышло, конвои были расстреляны, но от него действительно приходили сигналы о помощи".

"Они (прим. ред. UA-Футбол – российские бизнесмены) обращались также по поводу готовности восстанавливать Украину после войны, они готовы давать деньги и перевозить бизнес в Украину. Некоторые люди не хотят называть свои фамилии и говорят, что они хотят помогать нашей армии".

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В статье: Роман Абрамович война с Россией Владимир Зеленский
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