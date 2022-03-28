"Некоторые хотят анонимно помочь ВСУ". Зеленский – о помощи Абрамовича и других российских бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста касательно участия в переговорах российских бизнесменов и экс-владельца "Челси" Романа Абрамовича в частности.

"Все они ищут выход, учитывая санкции. Я знаю, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны. Не знаю, официально или неофициально. Он действительно помогал в вопросе гуманитарного характера – с вывозом гуманитарных конвоев из Мариуполя. В Мариуполь старались все, и он в том числе, но ничего не вышло, конвои были расстреляны, но от него действительно приходили сигналы о помощи".