Евросоюз планирует отказаться от российского газа в течение двух лет

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет.

Он уточнил, что Европа не стремится запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией поставок на свою территорию.

В начале марта на фоне нападения россии на Украину Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российского сырья. Согласно документу, до конца года ЕС сократит потребление российского газа на две трети. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.

На прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты в этом году поставят в страны Европейского союза 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь ЕС постепенно отказаться от поставок российского газа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольф призвал отказаться от российских энергоносителей, чтобы остановить агрессию путина.