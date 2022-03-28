УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Евросоюз планирует отказаться от российского газа в течение двух лет
В тренде

Евросоюз планирует отказаться от российского газа в течение двух лет

Общие новости
(1 голосов)

Хотелось бы быстрее

Евросоюз планирует отказаться от российского газа в течение двух лет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет.

Он уточнил, что Европа не стремится запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией поставок на свою территорию.

В начале марта на фоне нападения россии на Украину Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российского сырья. Согласно документу, до конца года ЕС сократит потребление российского газа на две трети. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.

На прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты в этом году поставят в страны Европейского союза 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь ЕС постепенно отказаться от поставок российского газа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольф призвал отказаться от российских энергоносителей, чтобы остановить агрессию путина.

Читайте такжеОрбан: То, что просят украинцы – это полностью остановить венгерскую экономику
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...