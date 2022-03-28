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Кличко сообщил, что в Киеве и области меняется время комендантского часа

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Важная информация

Кличко сообщил, что в Киеве и области меняется время комендантского часа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Киеве и области решили сократить время комендантского часа. Об этом сообщил городской голова столицы Украины Виталий Кличко.

"Друзья! Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчиваться часом раньше. И продлится с 21:00 до 6:00 утра".

Во время комендантского часа ездить по городу может только транспорт со специальными пропусками. Людям можно выходить на улицу только в случае сигнала тревоги, чтобы пройти до укрытия. Общественный транспорт, магазины, аптеки и заправки – не работают.

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В статье: Киев Виталий Кличко комендантский час
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Источник:
t.me/vitaliy_klitschko

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