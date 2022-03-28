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В кремле исключают встречу Зеленского с путиным после переговоров в Стамбуле

Общие новости
(1 голосов)

Пока не о чем говорить

В кремле исключают встречу Зеленского с путиным после переговоров в Стамбуле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-секретарь владимира путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между украинской и российской делегациями сегодня, 28 марта, вряд ли начнутся. Это может произойти завтра. Ранее стало известно, что стороны проведут встречу в Стамбуле.

В то же время Песков заявил, что встречи путина с Зеленским после переговоров в Стамбуле не будет. «Пока не можем констатировать существенных продвижений или прорывов», - отметил пресс-секретарь кремлевского карлика.

что накануне Владимир Зеленский дал большое интервью российским сми, в котором фактически изложил позицию Украины на переговорах. В частности, он заявил, что украинская сторона даже не рассматривает вопросы о денацификации и демилитаризации, Украина может согласиться с нейтральным статусом, если будут гарантии безопасности, российскому языку будут предоставлены все условия, но только если рф предоставит такие же условия украинскому языку, но главное – россия должна прекратить огонь и вывести свои войска «на компромиссные территории» (по состоянию на 23 февраля).

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Golfik25 (Киев)
28.03.2022 в 13:30
2022 год, старый кгбшник боится молодого квнщика. Во времена. сцыкло фашистское
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Extrim4ik (Extreme)
28.03.2022 в 13:17
Из-за петуха российского, путинского ссыкуна, ещё неизвестно, сколько будет страдать украинский народ
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0
0

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