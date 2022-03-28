Пресс-секретарь владимира путина Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между украинской и российской делегациями сегодня, 28 марта, вряд ли начнутся. Это может произойти завтра. Ранее стало известно, что стороны проведут встречу в Стамбуле.

В то же время Песков заявил, что встречи путина с Зеленским после переговоров в Стамбуле не будет. «Пока не можем констатировать существенных продвижений или прорывов», - отметил пресс-секретарь кремлевского карлика.

что накануне Владимир Зеленский дал большое интервью российским сми, в котором фактически изложил позицию Украины на переговорах. В частности, он заявил, что украинская сторона даже не рассматривает вопросы о денацификации и демилитаризации, Украина может согласиться с нейтральным статусом, если будут гарантии безопасности, российскому языку будут предоставлены все условия, но только если рф предоставит такие же условия украинскому языку, но главное – россия должна прекратить огонь и вывести свои войска «на компромиссные территории» (по состоянию на 23 февраля).