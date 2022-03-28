Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми
Ужасы войны
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторых украинских мэров, которые были похищены армией россии, уже нет в живых. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.
"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых мы уже нашли, но они мертвы. И некоторые из них были заменены ставленниками оккупантов. Эти операции проводят одни и те же люди".
Напомним, ранее мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских пленных-срочников.
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Источник:economist.com
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28.03.2022 в 13:39
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