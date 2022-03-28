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Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми

Общие новости
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Ужасы войны

Зеленский: Некоторых из похищенных оккупантами мэров нашли мертвыми

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторых украинских мэров, которые были похищены армией россии, уже нет в живых. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.

"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых мы уже нашли, но они мертвы. И некоторые из них были заменены ставленниками оккупантов. Эти операции проводят одни и те же люди".

Напомним, ранее мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских пленных-срочников.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
economist.com

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
28.03.2022 в 13:39
Я не буду писать много текста...НО, какими мразями нужно быть, чтоб такое творить... Уроды... Наркоман - это как раз путлер, а не наш, украинский президент (как некоторые умники рашистские говорили)...
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