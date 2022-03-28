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Мэр Мариуполя рассказал, сколько еще мирных жителей остается в городе

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Россияне издеваются над Мариуполем

Мэр Мариуполя рассказал, сколько еще мирных жителей остается в городе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона заявил о необходимости полной эвакуации города.

«Достаточно много людей находится в Мариуполе, точно за 100 тысяч человек. Порядка 160 тысяч, по нашим оценкам, находятся в Мариуполе, в котором невозможно жить, потому что нет вообще ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи», - сказал Бойченко.

Он добавил, что городу необходима полная эвакуация. «Наша главная миссия - сделать то, что мы должны. Нам нужна полная эвакуация Мариуполя», - заявил Бойченко, добавив, что россия «играет городом».

Ранее Президент Зеленский в интервью российским СМИ сообщил, что Мариуполь заблокирован российскими военными. Заблокированы все въезды и выезды, заминирован порт, поэтому завезти продукты питания, лекарства, воду в город невозможно. Зеленский также заявил, что украинские военные не покинут город и не бросят убитых

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В статье: война с Россией
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