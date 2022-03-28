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ООН подсчитала, сколько украинцев остаются в зоне боевых действий

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Самый быстрорастущий кризис после Второй мировой

ООН подсчитала, сколько украинцев остаются в зоне боевых действий

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По данным Организации Объединенных Наций более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из Украины из-за нападения россии.

В ООН заявляют, что война в Украине - самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны.

Также указывается, что еще 6,5 млн были перемещены внутри страны. При этом 13 млн граждан Украины "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехать.

Добавим, что в период с 24 февраля по 26 марта ООН зафиксировала 2909 жертв среди гражданского населения: 1119 убитых, в том числе 99 детей; 1790 раненых, в том числе 126 детей, в основном в результате обстрелов и авиаударов. Впрочем, указывается, что реальные потери гораздо выше.

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В статье: война с Россией
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