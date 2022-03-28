ООН подсчитала, сколько украинцев остаются в зоне боевых действий
Самый быстрорастущий кризис после Второй мировой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным Организации Объединенных Наций более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из Украины из-за нападения россии.
В ООН заявляют, что война в Украине - самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны.
Также указывается, что еще 6,5 млн были перемещены внутри страны. При этом 13 млн граждан Украины "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехать.
Добавим, что в период с 24 февраля по 26 марта ООН зафиксировала 2909 жертв среди гражданского населения: 1119 убитых, в том числе 99 детей; 1790 раненых, в том числе 126 детей, в основном в результате обстрелов и авиаударов. Впрочем, указывается, что реальные потери гораздо выше.
Популярное сейчас
- Бывший вратарь Динамо договорился о переходе в Металлист - источник
- Экс-игрок Кривбасса погиб от ранения, полученного в боях за Авдеевку
- Канада второй раз в своей истории вышла на Чемпионат мира
- Что-то назревает. Войска московии начали военные учения на спорных Курильских островах
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате