Красников: Мы готовы принять игроков сборной в Металлист

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников ответил на актуальные вопросы о своем клубе для журналистов ТаТоТаке.

– Сборы клуба в Турции на самом деле финансируется лично вами – из собственного кармана?

– Не знаю, откуда взялась эта информация, но расцениваю ее как провокацию. Да, я занимаюсь управлением клуба, как и занимался. Но питание, проживание, весь быт команды, как и обеспечение людей, находящихся сейчас на стадионе в Харькове, все это финансирует только Александр Ярославский.

– Вы продлили сборы в Турции?

– Да, мы переехали в менее дорогой отель, но условия прекрасные. Легионеров временно отпустили – на правах аренды с перспективой возвращения, но команда регулярно тренируется и проводит спарринги с хорошими соперниками – обыграли финский ХИК, турецкий "Башакшехир". В общем, у нас все по плану. Скажу больше: мы готовы принять в своем лагере игроков сборной Украины вместе с их семьями.

– Вы имеете в виду тех, кто сейчас находится в Европе?

– Всех, кому это разрешено законодательством Украины. Все-таки работать индивидуально и проходить сборы внутри команды, с полноценным тренировочным процессом – это две большие разницы.