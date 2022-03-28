Министр энергетики объяснил, почему Украина продолжает транзит российского газа

Украина не может просто взять и остановить транзит российского газа во время войны, ведь это будет означать невыполнение взятых на себя обязательств перед европейскими компаниями. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Экономической Правде.

"Здесь сложная ситуация, потому что мы предоставляем услугу по транзиту, а потребители или контрагенты – это европейские компании. Уже все говорят о том, что нужно максимально диверсифицировать поставки в Европу. На это, безусловно, нужно время, сделать это мгновенно сложно".

"Ключевое, что мы всем говорим: вы не можете платить россиянам эти деньги. Следует ввести отдельные эскроу-счета, на которые деньги за российские энергоресурсы будут депонироваться. А вопрос перечисления этих денег россиянам будет решаться в зависимости от того, как быстро они уйдут из Украины. Эти средства могут быть использованы для компенсации наших потерь. Юридически это можно обосновать".

"Мы должны готовиться к этому, и уменьшение или прекращение транзита мы сможем компенсировать в том числе за счет уже системно происходящего импорта. И "Нафтогаз" уже очень серьезно эту ситуацию рассматривает".