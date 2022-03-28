Генштаб ВСУ все еще не исключает вступления Беларуси в войну с Украиной

Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке от 12:00 28 марта сообщает, что на Волынском направлении имеются до четырех батальонно-тактических групп из состава вооруженных сил республики Беларусь, которые привлекаются к усилению и охране белорусско-украинской границы.

"Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил республики Беларусь к ведению боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

Также указывается, что в Гомельской области фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной.

Заметим, что ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не будет активно участвовать в войне россии с Украиной. Впрочем, именно с территории Беларуси рашисты совершили нападение и продолжают оттуда наносить ракетные и авиаудары.