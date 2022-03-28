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Генштаб ВСУ все еще не исключает вступления Беларуси в войну с Украиной

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Генштаб ВСУ все еще не исключает вступления Беларуси в войну с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке от 12:00 28 марта сообщает, что на Волынском направлении имеются до четырех батальонно-тактических групп из состава вооруженных сил республики Беларусь, которые привлекаются к усилению и охране белорусско-украинской границы.

"Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил республики Беларусь к ведению боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

Также указывается, что в Гомельской области фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении Государственной границы с Украиной.

Заметим, что ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не будет активно участвовать в войне россии с Украиной. Впрочем, именно с территории Беларуси рашисты совершили нападение и продолжают оттуда наносить ракетные и авиаудары.

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В статье: война с Россией
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