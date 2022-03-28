Угадайте команду по игрокам, которые в ней выступали - квиз от UA-Футбол
Минутка на то, чтобы отвлечь внимание
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных игроков, пройдя наш квиз. Вам будут даны три футболисты, нужно указать клуб, за который они все играли. На прохождение теста у вас есть три минуты.
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