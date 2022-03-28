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Угадайте команду по игрокам, которые в ней выступали - квиз от UA-Футбол

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Минутка на то, чтобы отвлечь внимание

Угадайте команду по игрокам, которые в ней выступали - квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить карьеры известных игроков, пройдя наш квиз. Вам будут даны три футболисты, нужно указать клуб, за который они все играли. На прохождение теста у вас есть три минуты.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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