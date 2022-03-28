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  3. Германия готова к остановке поставок российского газа - Вице-канцлер ФРГ
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Германия готова к остановке поставок российского газа - Вице-канцлер ФРГ

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Еще один удар по стратегии хутина

Германия готова к остановке поставок российского газа - Вице-канцлер ФРГ

Віцеканцлер Роберт Габек, фото - Getty Images

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить России за газ в рублях.

Как сообщает Bloomberg, по словам Хабека, который также является министром экономики ФРН, Германия готова ко всем сценариям относительно остановки поставок российского газа.

Отметим, что среди членов так называемой Большой семерки российский газ импортируют Германия, Великобритания, Франция и Италия.

Напомним, 23 марта в ответ на заморозку Западом валютных резервов рф из-за нападения на Украину президент страны агрессора владимир путин заявил, что россия будет принимать оплату за газ только в рублях. Впрочем, в Евросоюзе желание кремлевского карлика игнорируют.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужно два года, чтобы избавиться от зависимости от россии в вопросе поставок энергоносителей.

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В статье: война с Россией
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