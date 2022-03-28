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Турецкие СМИ заявили о передаче Арменией истребителей россии. Ереван опровергает

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(1 голосов)

Ситуация становится еще более запутанной

Турецкие СМИ заявили о передаче Арменией истребителей россии. Ереван опровергает

Су-30, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкое издание Haber Global сообщает со ссылкой на собственные источники, что Армения передала россии четыре истребителя Су-30 для войны в Украине. Более того, утверждается, что самолеты пилотируются армянскими пилотами.

Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления.

Однако в посольстве Армении в Украине заявили, что распространенная Haber Global информация о передаче самолетов CУ-30 не соответствует действительности, передает УНИАН

Также Haber Global сообщает, что Армения является основным пунктом по перекидыванию сирийских боевиков в Украину. Наемники Асада якобы собираются на авиабазе Эребуни в Армении и отправляются в Моздок в Северные Осетии, а уже оттуда они будут доставлены в Украину.

Отметим, что Турция является главным союзником Азербайджана, который на днях снова начал активные действия в Нагорном Карабахе. Как известно, после очередного этапа войны между Арменией и Азербайджаном россия ввела в регион «миротворческие» войска. Но из-за больших потерь россия вынуждена была перекинуть часть войск в Украину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Haber Global

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2022 в 16:28
Про армян весь Кавказ говорит что они российские контрацептивы. Их никто не уважает.
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DesnaUA (Чернигов)
28.03.2022 в 16:33
Так і є.Я був у Вірменії ще до війни,вони всі прихильникі ссср.Грузини інша справа.
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