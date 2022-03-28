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  3. Рашисты начали раздавать рубли на Херсонщине. Пенсионеры их сразу меняют на гривну по сниженному курсу
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Рашисты начали раздавать рубли на Херсонщине. Пенсионеры их сразу меняют на гривну по сниженному курсу

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты сами говорят, где их менять на гривны

Рашисты начали раздавать рубли на Херсонщине. Пенсионеры их сразу меняют на гривну по сниженному курсу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рашистские войска во временно оккупированном Геническе Херсонской области решили начать раздачу "пенсии" российскими рублями. Об этом сообщает региональное издание МОСТ.

После заключения списков на прошлой неделе начали выплаты 10 000 рублей наличными на руки. Однако, движение рубля ограничилось по маршруту от оккупантов до менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубль на гривну. Кроме того, принимать рубль отказываются в местных магазинах.

Самое интересное, что сами российские военные на вопрос пенсионеров, что делать с рублями, сообщают им, где их можно поменять на гривну. За 10000 российских рублей менялы берут 1300 гривен при реальном курсе около 3500.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2022 в 17:11
Лицемерные мрази
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Extrim4ik (Extreme)
28.03.2022 в 16:49
Снова для картинки в пропаганду РФ
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