С начала апреля рф начинает скрытую мобилизацию и планирует привлекать заключенных

Фашистские власти российской федерации начнут с первого апреля по всей территории страны мобилизацию по программе "БАРС-2021" (Боевой Армейский Резерв страны). Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизированных, прибывающих в военкоматы. Эти резервисты в дальнейшем будут направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины.

Одновременно с помощью программы "БАРС" скрывают привлечение к боевым действиям российских заключенных. В частности, около 100 преступников, находящихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжелым уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, которые получили сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.

Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким "мобилизированным" не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине", - говорится в сообщении украинской разведки.