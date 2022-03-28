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С начала апреля рф начинает скрытую мобилизацию и планирует привлекать заключенных

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Тем заключенным, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым

С начала апреля рф начинает скрытую мобилизацию и планирует привлекать заключенных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Фашистские власти российской федерации начнут с первого апреля по всей территории страны мобилизацию по программе "БАРС-2021" (Боевой Армейский Резерв страны). Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Чтобы скрыть мероприятия по массовой мобилизации, ее будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизированных, прибывающих в военкоматы. Эти резервисты в дальнейшем будут направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины.

Одновременно с помощью программы "БАРС" скрывают привлечение к боевым действиям российских заключенных. В частности, около 100 преступников, находящихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжелым уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, которые получили сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.

Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким "мобилизированным" не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине", - говорится в сообщении украинской разведки.

Также там подробно рассказали о программе "БАРС".

"БАРС" - программа срочного формирования армейских резервов армии РФ. Те, кто подписали контракты по программе, получают постоянное денежное пособие (даже находясь в резерве) с сохранением места работы и среднего заработка. В течение года резервисты могут быть призваны на сборы (до 1 месяца), где могут привлекаться к учениям и выполнению других задач. Ежемесячная оплата по контракту достигает 12% оклада военнослужащих (в зависимости от звания и должности). Общее количество лиц, подписавших контракты "БАРС" составляет около 100 тысяч", - информирует ГУР МО Украины.

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В статье: война с Россией
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