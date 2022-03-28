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Оккупант разбит: украинские воины освободили Ирпень

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После месяца боев

Оккупант разбит: украинские воины освободили Ирпень

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Новина українською

Украинские воины освободили пригород Киева Ирпень, сообщает мэр города Александр Маркушин.

До недавнего времени Генштаб заявлял, что контролирует 70-80% территории городка, и вот наконец рашистов удалось выдавить из Ирпеня окончательно.

Ранее в Киевской области был освобожден также городок Макаров и несколько сел; активные бои ведутся и сегодня - прежде всего, в направлении Бучи и за Броварами.

В результате удачных контратак украинских вооруженных сил Киев понемногу возвращается к активной жизни - комендантский час был сокращен, возобновляет работу уцелевший бизнес; школы переходят на дистанционную работу.

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В статье: война с Россией
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