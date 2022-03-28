Оккупант разбит: украинские воины освободили Ирпень

Украинские воины освободили пригород Киева Ирпень, сообщает мэр города Александр Маркушин.

До недавнего времени Генштаб заявлял, что контролирует 70-80% территории городка, и вот наконец рашистов удалось выдавить из Ирпеня окончательно.

Ранее в Киевской области был освобожден также городок Макаров и несколько сел; активные бои ведутся и сегодня - прежде всего, в направлении Бучи и за Броварами.

В результате удачных контратак украинских вооруженных сил Киев понемногу возвращается к активной жизни - комендантский час был сокращен, возобновляет работу уцелевший бизнес; школы переходят на дистанционную работу.