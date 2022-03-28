Оккупант разбит: украинские воины освободили Ирпень
После месяца боев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES
Украинские воины освободили пригород Киева Ирпень, сообщает мэр города Александр Маркушин.
До недавнего времени Генштаб заявлял, что контролирует 70-80% территории городка, и вот наконец рашистов удалось выдавить из Ирпеня окончательно.
Ранее в Киевской области был освобожден также городок Макаров и несколько сел; активные бои ведутся и сегодня - прежде всего, в направлении Бучи и за Броварами.
В результате удачных контратак украинских вооруженных сил Киев понемногу возвращается к активной жизни - комендантский час был сокращен, возобновляет работу уцелевший бизнес; школы переходят на дистанционную работу.
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