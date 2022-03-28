Минус еще один самолет. На Харьковщине украинские защитники уничтожили новую воздушную цель
Также сбит один беспилотник
Фото: Повітряне командування Схід / Автор - Ганна Лазарь
Воздушное командование "Схід" сообщает о новых успехах украинских защитников в небе.
Так, сегодня с утра на Харьковщине огнем ПВО враг потерял беспилотник, а после обеда зенитный ракетный расчет Воздушных Сил навсегда приземлил российский самолет.
Напомним, что количество взбитых российских самолетов уже давно перевалило за сотню:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, почему умер экс-игрок Шахтера Бахарев
- Металлист сыграл товарняк с Истанбулом. В составе был Ракицкий
- Экс-игрок Кривбасса погиб от ранения, полученного в боях за Авдеевку
- Враг десять дней прощупывает границу Херсонской и Днепропетровской областей - Вилкул
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...