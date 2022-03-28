Минус еще один самолет. На Харьковщине украинские защитники уничтожили новую воздушную цель

Воздушное командование "Схід" сообщает о новых успехах украинских защитников в небе.

Так, сегодня с утра на Харьковщине огнем ПВО враг потерял беспилотник, а после обеда зенитный ракетный расчет Воздушных Сил навсегда приземлил российский самолет.