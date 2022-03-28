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Минус еще один самолет. На Харьковщине украинские защитники уничтожили новую воздушную цель

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Также сбит один беспилотник

Минус еще один самолет. На Харьковщине украинские защитники уничтожили новую воздушную цель

Фото: Повітряне командування Схід / Автор - Ганна Лазарь

UA-Футбол
Новина українською

Воздушное командование "Схід" сообщает о новых успехах украинских защитников в небе.

Так, сегодня с утра на Харьковщине огнем ПВО враг потерял беспилотник, а после обеда зенитный ракетный расчет Воздушных Сил навсегда приземлил российский самолет.

Напомним, что количество взбитых российских самолетов уже давно перевалило за сотню: на утро 28 марта украинские военные превратили в металлолом 123 самолета и 66 беспилотников.

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В статье: война с Россией
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