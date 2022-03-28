Снейдер сыграл в благотворительном матче в поддержку Украины
Один из лучших футболистов 2010-го года
Getty Images / Global Images Ukraine
Цивилизованный мир продолжает выражать поддержку Украине, на территории которой рф развязала войну.
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Известный в прошлом футболист Уэсли Снейдер сыграл в благотворительном матче, который был посвящен нашей стране. Игра прошла в Утрехте, а вырученные средства пойдут на помощь беженцам из Украины.
Vandaag organiseert @sneijder101010 een #benefietwedstrijd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. @elevchenko is natuurlijk ook van de partij! Wat een goed initiatief!! pic.twitter.com/jh3kUeUMrb— Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) March 27, 2022
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