Снейдер сыграл в благотворительном матче в поддержку Украины

Цивилизованный мир продолжает выражать поддержку Украине, на территории которой рф развязала войну.

Читайте также Матузалем и другие итальянские звезды сыграют в благотворительном матче в поддержку Украине

Известный в прошлом футболист Уэсли Снейдер сыграл в благотворительном матче, который был посвящен нашей стране. Игра прошла в Утрехте, а вырученные средства пойдут на помощь беженцам из Украины.