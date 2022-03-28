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Снейдер сыграл в благотворительном матче в поддержку Украины

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Один из лучших футболистов 2010-го года

Снейдер сыграл в благотворительном матче в поддержку Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Цивилизованный мир продолжает выражать поддержку Украине, на территории которой рф развязала войну.

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Известный в прошлом футболист Уэсли Снейдер сыграл в благотворительном матче, который был посвящен нашей стране. Игра прошла в Утрехте, а вырученные средства пойдут на помощь беженцам из Украины.

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В статье: Уэсли Снейдер
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