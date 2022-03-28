Рашисты продолжают интенсивно обстреливать Луганщину - ОВА
Враг работает по домам гражданских
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что фашистские войска страны-террориста продолжают бить по региону. Есть погибшие. Об этом он написал несколько постов в своем телеграмме.
"Россияне не в состоянии продвинуться дальше, поэтому продолжают срываться на мирных жителях - за последнюю ночь обстреляны дома в Северодонецке и Рубежном, о трагедии в Боревском с гибелью ребенка и ранением еще одного уже известно всем. Вчера ВСУ вытеснили врага с одного из районов Рубежного. Всего на Луганщине и Донеччине за день мы отбили 5 массированных атак российской армии - уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника. В результате обстрела Рубежного с утра пострадал жилой дом.
В Лисичанске после прилетов от армии рф произошло возгорание нескольких домов. Спасатели пытаются ликвидировать пламя и спасти жителей.
[Позже] россияне еще раз ударили по Северодонецку, пять домов, расположенных в одном районе города, попали под плотный обстрел российской армии. Есть пожары и многочисленные разрушения. Задействованы почти все спасатели. В одном из домов разрушены два верхних этажа, еще в двух - почти отсутствуют по два подъезда в каждом. Из-под завалов уже подняли семерых, среди них раненные. Поиски людей, в том числе детей, продолжаются.
В Северодонецке вследствие попадания враждебного снаряда произошло возгорание, а затем и обвал многоэтажного дома, там до сих пор находятся заблокированные люди, ГСЧС работают. В другом районе города так же произошло разрушение дома. Пострадала женщина, ищут ребенка. В другом, также разрушенном доме, из-под завалов спасены четверо и эвакуированы в безопасное место. В одну из многоэтажек враг попал в крышу, в доме по соседству обвалилось несколько этажей, под завалами минимум двое раненых", - отчитывается Гайдай.
С хороших новостей - продолжение восстановления инфраструктуры на Луганщине. Так, вода появилась в Рубежном, а 10 тысяч жителей Лисичанска теперь со светом.
"Пока была относительная тишина, спасателям удалось заживить еще одну насосную станцию в Рубежном и подать людям долгожданную воду. 10 тысяч жителей Лисичанска вновь со светом. Специалистам Лисичанского РЭС удалось заживить электрическую подстанцию напряжением 110 кВ "ГТВ" ("РТИ") и подключили 29 трансформаторных подстанций. Это позволило вернуть свет в дома почти 10 тысяч потребителей", - пишет Гайдай.
Однако все еще остаются обесточенными 34 населенных пункта, а в восстановлении нуждаются 547 трансформаторов и 88 000 абонентов.
"Остаются обесточенными 34 населенных пункта - 13 из которых частично и 21 полностью. Требуют восстановления 547 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии находятся еще 88 618 абонентов. В основном, это жители Северодонецка, Рубежного, Кременной, Попаснянщины, где разрушены линии электропередач", - отметил губернатор области.
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