Начальник украинской разведки: Наши источники есть в армии, политике и администрации президента рф

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал большое интервью изданию Coffee or Die Magazine , в котором рассказал об успешных действиях украинской разведки в первом месяце противостояния российской агрессии, о помощи иностранных спецслужб, о том как его управление контрлирует операции иностранных бойцов и своих партизан, о том как российские захватики распоряжаются своими войсками, и о том как Украина может сдерживать рф, но и нуждается в современном оружии от союзников, например истребителях пятого поколения.

Бригадный генерал Кирилл Буданов не удивлен тем, что россия не добилась большого прогресса в тотальном нападении на его страну.

"Мы понимали, как будут разворачиваться события", - сказал Буданов.

Буданов, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, имел солидные основания для своей уверенности.

Благодаря киберразведке и своим многочисленным источникам, в том числе и в кремле, Украина и до войны и после ее начала получила огромный массив информации о планах россии. Среди прочего, эти тайные сведения позволили Украине еще в ноябре узнать как и когда россия планирует совершить свое нападение.

"У нас есть много источников. Наши источники есть везде: в армии, в политических кругах, в администрации президента", - говорит Буданов. Помимо этих источников, Украине удалось развить мощную киберразведывательную операцию которая ей позволила получить доступ ко всему военному-оборонительному комплексу россии.

Встреча в Вашингтоне

36-летний Буданов был назначен президентом Зеленским главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины пятого августа 2020 года.

Впервые я встретился с Будановым в ноябре 2021 года в Вашингтоне, когда он вместе с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым встречался с Министром обороны США Ллойдом Остиным.

У Буданова был за плечами восьмилетний опыт участия в конфликте с россией. Его служба на Донбассе началась вскоре после того как россия и подконтрольные ею сепаратисты начали свои атаки в 2014 г. Буданов сказал мне, что был дважды ранен, в 2015 г. и годом позже, когда он выполнял задания украинской военнй разведки, известной также как ГУР.

В ноябре Буданов рассказал мне, что россия планирует начать свое нападение на Украину в конце январе или начале февраля. Он мне показал карту с планом нападения россии. Из-за жесткого сопротивления украинцев и провального российского планирования и исполнения, большая часть изначального плана, который мне показал Буданов, исполнена не была.

Москва выступала с резким опровержениями, но суждения Буданова оказалиь правильными - 24 февраля россия начала разрушительную и смертоносную войну против Украины.

Буданов рассказывал мне о успехах Украины, например о том, как украинская армия разбила длинную колонную под Киевом или как потопила русский корабль в Бердянске.

Но в наших разговорах Буданов никогда не уточнял, как украинцам удается так много знать.

До пятницы.

Источники везде

Несмотря на опровержения москвы и всеобщий скептицизм, Буданов был непоколебим в том, что сказал мне в ноябре.

"Мало кто в это верил. Я говорил об этом как глава управления разведки, и так в итоге и произошло".

"Разведывательное сообщество Украины не оперировало такими терминами как "я считаю, что это произойдет" или "я не верю", или "я хочу, чтобы это случилось так" или "я не хочу, чтобы это случалось так".

"Мы занимаемся обоснованием своей информации. Время показало, что мы были правы".

Буданов говорит, что Украине удалось проникнуть в разные круги военного, политического и финансового секторов россии, и использовать добытую информацию в свою пользу. Один из примеров - недавний удар по большому десантному кораблю "Саратов" в бердянском порту. Благодаря своим возможностям по сбору информации, Украина ударила в такой момент, когда удалось нанести максимальный ущерб.

"Ракета ударидла тогда, когда к кораблю подъехали грузовики с топливом и боеприпасами", - сказал Буданов.

Данные разведки также позволили Украине за месяц вторжения устранить несколько российских генералов. РФ потеряла за месяц войны семь генералов.

Киберразведка и союзники

Наличие шпионов в военном и политическом кругах очень полезно Украине. Но не менее важными оказалась и растущие возможножности украинской киберразведки. По словам Буданова, киберразведка позволяет получить представление о российских военных планах, и о ее политическом и экономическом секторе.

Помимо информации о российском армии, Украина способна видеть и циркуляцию российских денег, говорит Буданов. "Мы знаем, куда идут деньги, где они накапливаются, и куда они их перемещают. Мы также видим, что происходит в их топливной сфере. Мы следим за их новинками в вооружении".

Украина также способна видеть связь российских войск.

"Мы видим их письма и все, что они пишут", - сказал Буданов.

Как бы хороша не была украиская разведка, помощь союзников тоже является бесценной.

Высшие должностые лица разведки США недавно в выступлении перед Конгрессом назвали обмен разведданным с Украиной "революционным" и не имеющим аналогов в недавней истории.

Когда я спросил Буданова о деталях сотрудничества с разведкой США и союзников, он сказал, что это "секретно", но затем добавила, что "кооперация с британской, американской и другими специальными службами и агентствами находится на высшем уровне".

"Что вы им предоставляете?", - спросил я.

"Это закрытая информация".

Путь вперед

Несмотря на успехи разведки, Буданов реалистичен в своих оценках борьбы с противником, который имеет превосходство в количество войск, бронетехники, авиации и других средствах ведения войны.

Я спросил его, выигрывает ли Украина, проигрывает ли россия, или смертоносное наступление зашло в тупик.

"Я могу сказать, что сейчас идет тотальная война. Мы видели, что у росийского руководства были совершенно нереалистические желания захватить Киев за первые три дня".

После двух дней войны, россия поняла, что все идет не так, как планировалось.

"Поэтому они составили план Д-плюс 30 и Д-плюс 60", - сказал Буданов. Эти цифры совпадают с ожиданиями россии от войны через месяц и через два.

"Мы пережили первый период. А они провалились".

Когда я его спросил, как удалось заполучить эти планы, Буданов рассмеялся.

"Это наш секрет". Знание этих секретов позволяют Буданову выражать сдержанный оптимизм.

"Смотря на их шаги и действия, надеюсь, что мы можем сказать о неудачи плана Д-плюс 60. Мы верим в это, что план Д-плюс 60 тоже провалится".

Русские, по словам Буданова, только способствуют своим неудачам.

Армия рф действует "очень примитивно", замечает Буданов, когда я спрашиваю, как украинцам удалось захватить столько танков и бронетехники. "Они двигаются большими колоннами", которые постоянно подвегаются нападениям.

Буданов приводит в пример Чернигов.

"Они подходят под него десять раз, и десять раз подряд мы их уничтожаем. Не понимаю, почему они продолжают это делать. Чернигов это только один из примеров. Их несколько".

Эта продолжающаяся битва показывает, что военная машина россии не так величественна, как считалось раньше. Это приводит к тому, что российские коммандиры без необходимости жертвуют своими войсками.

"как мы видим, вторая армия мира не настолько могущественна, как все считали ранее. Это из факторов того, что они так иррационально распоряжаются своими войсками".

Потери россии продолжаются.

"Несмотря на значительное превосходство в вооружении, несмотря на полное превосходство в воздухе, они несут значительные потери. Их моральный дух падает, он очень низкий. Военное руководство россии видя эти потери, бросает в бой новые силы. У командиров нет достаточно времени для планирования операций. Они бросают своих людей на уничтожение и мы уничтожаем их".

В то время как "простые солдаты" видят все это, их командование больше идет на риск, так как "приходит в ярость" из-за продолжающихся неудач.

Около 1000 российских военнослужащих попали в украинсий плен. Буданов говорит, что у них мрачные взгляды на военные потуги рф.

"Когда я говорю с пленными, от многих я слышу честные ответы. Они не знают, что происходит, и что они здесь делают. Нельзя сказать, что у них хорошая мотивация. Это одна из причин нашего успеха".

Но и есть и другие факторы.

Иностранный легион

Среди них и те, кто отликнулся на призыва Зеленского к иностранным бойцам, а также украинские партизаны, которые ведут нетрадиционную войну против войск рф.

Действия этих групп находятся под контролем его управления, говорит Буданов.

Буданов сказал, что бойцы иностранного легиона вступили в бой с русскими седьмого марта. В пятницу я спросил его об их успех.

Их первым заданием было освобождение небольшого поселка Мощун, к северу от Киева.

"На протяжении долгого времени это было одно из тяжелейших мест. Затем мы разместили их в Ирпене, возле Киев. Как вы видете, Мощун полностью освобожден, Ирпень почти освобожден. Опыт их применения достаточно позитивный и успешный".

Самолеты и что для этого нужно

Нынешние успехи украинцев вдохновляют весь мир. Я попросил Буданова дать мне честную оценку того, как долго, по его мнению, способна продержаться Украина, учитывая оставшиеся ресурсы россии, и нынешний уровень украинских войск и его вооружения, которое пополняется таким пехотным оружием, как джавелины, стингеры, дроны Switchblade и другое, что было включены в пакет 800-милионной помощи от США.

Его ответ был стоическим и реалистичным.

"Мы будем и мы можем держаться так долго как это возможно, и мы готовы к этому. Мы освободим всю Украину и временно окупированные територии".

Но не без дополнительной помощи.

"Прежде всего нам нужна поддержка в вооружении. Нам нужно серьезное оружие. Нам нужна боевая авиация, и не четвертого поколения. Нам нужны серьезные противоздушные и противоракетные системы и системы артиллерии каллибра 155 мм или больше. Это наш главный запрос. В этом мы нуждаемся больше всего. Одним только стрелковым и легким вооружением мы не сможем решить никакие проблемы в этой войне".

Без этого вооружения, сказал Буданов, "продижение россии не остановить".

Особое внимание Буданов уделил истребителям "пятого поколения", таким как F-22 и F-35

"Нам не нужны устаревшие самолеты четвертого поколения". (Такие как как Су-27 и МиГ-29, прим.ред.)

"У нашего врага большая часть боевой авиации поколения четыре+. Это МиГ-35 и Су-30. Мы не победим их количеством, но можем сделать это качеством".

Ранее официальные лица США выражали свой скептицизм по поводу возможности украинских пилотов справится с незнакомыми для них самолетами. Я спросил у Буданова, смогут ли украинские пилоты, продемонстрировавшие большое мастерство и стойкость в борьбе с превосходящим противников на более современных самолетах, управлять самолетами пятого поколения.

Буданов был возмущен такой постановкой вопроса.

"Вы думаете, что я могу просто так ответить на ваш вопрос? Вы думаете, что наши пилоты не на таком уровне, как пилоты, которые управляют F-22? Наши пилоты, которые управляют устаревшей авицаией, но при этом сбивают и уничтожают самолеты четыре+? Они могут пройти тренинг. Наши пилоты способны управлять такими самолетами".

А поддерживать их в рабочем состоянии?

"Наши стратегические партнеры и союзники в первую очередь должны помочь с поставками и обслуживанием этой машины. Нашими совместными усилиями мы способны победить врага".

Буданов не сомневается в мастерстве украинских пилотов и победе Украины.

Поставки новых вооружений способны ускорить этот процесс.

"Мы в любом случае победим россию. Когда мы получим это оборудование, мы победим их быстрее. Это поможет нам сохранить множество мирных жизней".

"Я хотел бы сказать вам спасибо за то, что вы не остались равнодушными и помогаете нам в это тяжелое время, - сказал Буданов, обращаясь к США и другим союзникам. - Мы всегда будем помнить об этом. Пожалуйста, нам нужна и реальная помощь".