УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Абрамович и члены украинской делегации на переговорах испытывали симптомы отравления
В тренде

Абрамович и члены украинской делегации на переговорах испытывали симптомы отравления

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ранее кремль уже неоднократно использовал этот метод

Абрамович и члены украинской делегации на переговорах испытывали симптомы отравления

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, а также представители украинской делегации в переговорах с рф могли быть отравлены, сообщают издатие Wall Street Journal и исследовательское агентство Bellingcat.

В ночь с 3 на 4 марта три члена переговорной группы испытывали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал Роман Абрамович.

Абрамович вместе с ещё одним неназванным российским бизнесменом проводил переговоры с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. Они состоялись во второй половине дня 3 марта и длились до 22 часов.

Читайте также"Некоторые хотят анонимно помочь ВСУ". Зеленский – о помощи Абрамовича и других российских бизнесменов

Трое членов делегации той ночью на квартире в Киеве почувствовали первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи, а также боль в глаза. Симптомы не останавливались до утра.

На следующий день группа переговорщиков выехала во Львов, откуда вылетела в Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной.

На основе дистанционного и выездного осмотров эксперты пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, являются следствием отравления неопределённым химическим оружием. Альтернативной гипотезой было использование микроволнового излучения. Симптомы постепенно исчезали на протяжении следующего дня.

Трое членов делегации за несколько часов до начала симптомов принимали только воду и шоколад. Четвёртый член группы, который их также принимал, симптомов не испытывал.

По словам экспертов, с которыми проводили консультации, симптомы больше всего соответствовали варианту порфирину, фосфорганических или бициклических веществ. Окончательно определить не удалось из-за отсутствия специального лабораторного оборудования около пострадавших. Провести сбор материала во Львове не удалось из-за спешки для вылета в Стамбул, а там немецкая группа судмедэкспертов, обладающая необходимыми знаниями, постановила, что прошло слишком много времени с момента отравления.

Также эксперты сообщили, что дозировка и тип используемого токсина было недостаточно, чтобы убить членов делегации. Скорее всего, цель сводилась к запугиванию.

"Это не намерение убить, а просто предупреждение", - цитирует слова главы Bellingcat Христо Грозева WSJ.

Группа переговорщиков обвиняет в этом сторонников "линии войны" в Москве, которые хотели саботировать переговоры об окончании войны.

Журналист The Guardian Шон Уолкер в своём твиттере отдельно добавляет, что Роман Абрамович на несколько часов потерял зрение и проходил лечение в Турции.

На данный момент жизням членов делегаций уже ничего не угрожает. Президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с Абрамовичем, также не пострадал.

Напомним, что ранее кремль уже неоднократно прибегал к отравлению своих оппонентов. Среди самых известных отравлений: российский оппозиционер Алексей Навальный, бывшие российские офицеры Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Абрамович война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
28.03.2022 в 19:46
Против живых делегаций украинских - уже нет силушек бороться руководству РФ... ЯСНО... "сильная российская армия" бл...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...