Абрамович и члены украинской делегации на переговорах испытывали симптомы отравления

Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, а также представители украинской делегации в переговорах с рф могли быть отравлены, сообщают издатие Wall Street Journal и исследовательское агентство Bellingcat.

В ночь с 3 на 4 марта три члена переговорной группы испытывали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал Роман Абрамович.

Абрамович вместе с ещё одним неназванным российским бизнесменом проводил переговоры с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. Они состоялись во второй половине дня 3 марта и длились до 22 часов.

Трое членов делегации той ночью на квартире в Киеве почувствовали первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи, а также боль в глаза. Симптомы не останавливались до утра.

На следующий день группа переговорщиков выехала во Львов, откуда вылетела в Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной.

На основе дистанционного и выездного осмотров эксперты пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, являются следствием отравления неопределённым химическим оружием. Альтернативной гипотезой было использование микроволнового излучения. Симптомы постепенно исчезали на протяжении следующего дня.

Трое членов делегации за несколько часов до начала симптомов принимали только воду и шоколад. Четвёртый член группы, который их также принимал, симптомов не испытывал.

По словам экспертов, с которыми проводили консультации, симптомы больше всего соответствовали варианту порфирину, фосфорганических или бициклических веществ. Окончательно определить не удалось из-за отсутствия специального лабораторного оборудования около пострадавших. Провести сбор материала во Львове не удалось из-за спешки для вылета в Стамбул, а там немецкая группа судмедэкспертов, обладающая необходимыми знаниями, постановила, что прошло слишком много времени с момента отравления.

Также эксперты сообщили, что дозировка и тип используемого токсина было недостаточно, чтобы убить членов делегации. Скорее всего, цель сводилась к запугиванию.

"Это не намерение убить, а просто предупреждение", - цитирует слова главы Bellingcat Христо Грозева WSJ.

Группа переговорщиков обвиняет в этом сторонников "линии войны" в Москве, которые хотели саботировать переговоры об окончании войны.

Журналист The Guardian Шон Уолкер в своём твиттере отдельно добавляет, что Роман Абрамович на несколько часов потерял зрение и проходил лечение в Турции.

На данный момент жизням членов делегаций уже ничего не угрожает. Президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с Абрамовичем, также не пострадал.

Напомним, что ранее кремль уже неоднократно прибегал к отравлению своих оппонентов. Среди самых известных отравлений: российский оппозиционер Алексей Навальный, бывшие российские офицеры Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль.