Кто чем. Милевский занимается волонтерством в Киеве

Артем Милевский не покинул Украину и находится в столице.

Сегодня экс-футболист сборной выложил фотографию из Киева, показав, что он занимается волонтерством. "33 день, кто чем", - подписал фотографию Артем.

Напомним, что главный "кент" Милевского, Александр Алиев, практически с первого дня войны записался в территориальную оборону.