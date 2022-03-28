Кто чем. Милевский занимается волонтерством в Киеве
Каждый помогает
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Артем Милевский не покинул Украину и находится в столице.
Сегодня экс-футболист сборной выложил фотографию из Киева, показав, что он занимается волонтерством. "33 день, кто чем", - подписал фотографию Артем.
Напомним, что главный "кент" Милевского, Александр Алиев, практически с первого дня войны записался в территориальную оборону.
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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
28.03.2022 в 20:33
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