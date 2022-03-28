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Кто чем. Милевский занимается волонтерством в Киеве

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Кто чем. Милевский занимается волонтерством в Киеве

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский не покинул Украину и находится в столице.

Сегодня экс-футболист сборной выложил фотографию из Киева, показав, что он занимается волонтерством. "33 день, кто чем", - подписал фотографию Артем.

Напомним, что главный "кент" Милевского, Александр Алиев, практически с первого дня войны записался в территориальную оборону.

Читайте также"К обороне столицы мы готовы" - Алиев сфотографировался с арсеналом оружия в руках
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В статье: Артем Милевский война с Россией
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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
28.03.2022 в 20:33
Грузчик?
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