Войска страны-неадеквата не оставляют надежд захватить столицу суверенной Украины. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает накапливать силы в этом направлении.

"Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и Генерального штаба российской федерации, по изменению планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, из которых можно было бы атаковать или окружить Киев", - говорится в заявлении Гештаба.