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Враг продолжает накапливать силы вокруг Киева - Генштаб

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Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции

Враг продолжает накапливать силы вокруг Киева - Генштаб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Войска страны-неадеквата не оставляют надежд захватить столицу суверенной Украины. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает накапливать силы в этом направлении.

"Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и Генерального штаба российской федерации, по изменению планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, из которых можно было бы атаковать или окружить Киев", - говорится в заявлении Гештаба.

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В статье: война с Россией
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