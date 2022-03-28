Враг продолжает накапливать силы вокруг Киева - Генштаб
Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Войска страны-неадеквата не оставляют надежд захватить столицу суверенной Украины. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает накапливать силы в этом направлении.
"Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и Генерального штаба российской федерации, по изменению планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, из которых можно было бы атаковать или окружить Киев", - говорится в заявлении Гештаба.
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