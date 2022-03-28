Представитель Абрамовича сообщил, что олигарх продолжает участвовать в переговорах

Представитель Романа Абрамовича в комментарии ВВС подтвердил, что несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве российский олигарх испытывал симптомы отравления. Имя представителя издание скрывает.

Также ВВС сообщили, что Абрамович сейчас себя чувствует нормально и продолжает участвовать в переговорах. Однако представитель олигарха отказался подтвердить информацию о других пострадавших во время возможного отравления или возможных источниках отравления.