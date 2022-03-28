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Представитель Абрамовича сообщил, что олигарх продолжает участвовать в переговорах

Общие новости
(2 голосов)

Олигарх уже чувствует себя нормально

Представитель Абрамовича сообщил, что олигарх продолжает участвовать в переговорах

UA-Футбол
Новина українською

Представитель Романа Абрамовича в комментарии ВВС подтвердил, что несколько недель назад во время мирных переговоров в Киеве российский олигарх испытывал симптомы отравления. Имя представителя издание скрывает.

Также ВВС сообщили, что Абрамович сейчас себя чувствует нормально и продолжает участвовать в переговорах. Однако представитель олигарха отказался подтвердить информацию о других пострадавших во время возможного отравления или возможных источниках отравления.

Напомним, сегодня появилась информация, что Роман Абрамович вместе с другими представителями украинской делегации с 3 на 4 марта в Киеве испытывали симптомы отравления. Эксперты утверждают, что дозировка и тип используемого токсина было недостаточно, чтобы убить членов делегации, а цель сводилась к запугиванию.

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В статье: Роман Абрамович война с Россией
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