Азербайджан обещает обеспечить Украину горючим для посевной
Главы Украины и Азербайджана сегодня провели разговор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в твиттере.
Среди вопросов, которые обсуждались, стало топливо. По словам Зеленского, азербайджанская сторона готова обеспечить Украину горючим для посевной.
"Провел переговоры с Президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - говорится в сообщении президента Украины.
В последние дни российские войска нанесли несколько ударов по украинским нефтебазам: пострадали объекты в Василькове, Дубно,
Напомним, что по мнению марионеток из минобороны рф азербайджанские войска
Популярное сейчас
- Кличко сообщил, что в Киеве и области меняется время комендантского часа
- "Некоторые хотят анонимно помочь ВСУ". Зеленский – о помощи Абрамовича и других российских бизнесменов
- Стало известно, почему умер экс-игрок Шахтера Бахарев
- Волынь в огне: в Луцке и Сарнах прогремели взрывы (обновлено)
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО