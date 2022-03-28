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Азербайджан обещает обеспечить Украину горючим для посевной

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Главы Украины и Азербайджана сегодня провели разговор

Азербайджан обещает обеспечить Украину горючим для посевной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в твиттере.

Среди вопросов, которые обсуждались, стало топливо. По словам Зеленского, азербайджанская сторона готова обеспечить Украину горючим для посевной.

"Провел переговоры с Президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - говорится в сообщении президента Украины.

В последние дни российские войска нанесли несколько ударов по украинским нефтебазам: пострадали объекты в Василькове, Дубно, Луцке.

Напомним, что по мнению марионеток из минобороны рф азербайджанские войска начали наступление на Нагорный Карабах, однако официальные лица Азербайджана эту информацию опровергали.

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В статье: война с Россией
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