Азербайджан обещает обеспечить Украину горючим для посевной

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в твиттере.

Среди вопросов, которые обсуждались, стало топливо. По словам Зеленского, азербайджанская сторона готова обеспечить Украину горючим для посевной.

"Провел переговоры с Президентом Азербайджана. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - говорится в сообщении президента Украины.

В последние дни российские войска нанесли несколько ударов по украинским нефтебазам: пострадали объекты в Василькове, Дубно, Луцке .