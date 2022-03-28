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"Я их уничтожу": путин ответил на записку, которую ему передали от Зеленского

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Бункерный в ярости

"Я их уничтожу": путин ответил на записку, которую ему передали от Зеленского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, который продолжает участвовать в переговорах между Украиной и страной-террористом, передал рукописную записку от Владимира Зеленского президенту кровавой федерации владимиру путину.

По данным издания Daily Mail, у Абрамовича был разговор с Владимиром Зеленским. Одним из итогов диалога стала рукописная записка, которую Зеленский передал своему оппоненту из кремля. На ней были очерчены условия мирного соглашения между сторонами.

В прошлую среду Абрамович покинул аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле на частном самолёте, пролетая через Чёрное море в направлении Сочи. Трекер воздушного судна был выключен в районе Минеральных Вод, а позже его снова включили после вылета из аэропорта Внуково (Москвабад) в сторону Стамбула.

По информации The Times, путин был очень раздражён и передал Зеленскому только одну фразу: "Скажи ему, что я их уничтожу".

По возвращению в Стамбул у Абрамовича был разговор с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве киевского переговорщика.

Напомним, сегодня появилась информация, что в начале марта Роман Абрамович и члены украинской делегации во время встречи в Киеве испытывали симптомы отравления. Представитель олигарха позже подтвердил эту информацию и сообщил, что он продолжает участвовать в переговорах.

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В статье: Роман Абрамович Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский
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