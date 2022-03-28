Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, который продолжает участвовать в переговорах между Украиной и страной-террористом, передал рукописную записку от Владимира Зеленского президенту кровавой федерации владимиру путину.

По данным издания Daily Mail, у Абрамовича был разговор с Владимиром Зеленским. Одним из итогов диалога стала рукописная записка, которую Зеленский передал своему оппоненту из кремля. На ней были очерчены условия мирного соглашения между сторонами.

В прошлую среду Абрамович покинул аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле на частном самолёте, пролетая через Чёрное море в направлении Сочи. Трекер воздушного судна был выключен в районе Минеральных Вод, а позже его снова включили после вылета из аэропорта Внуково (Москвабад) в сторону Стамбула.

По информации The Times, путин был очень раздражён и передал Зеленскому только одну фразу: "Скажи ему, что я их уничтожу".

По возвращению в Стамбул у Абрамовича был разговор с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве киевского переговорщика.