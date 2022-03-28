"Я их уничтожу": путин ответил на записку, которую ему передали от Зеленского
Бункерный в ярости
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович, который продолжает участвовать в переговорах между Украиной и страной-террористом, передал рукописную записку от Владимира Зеленского президенту кровавой федерации владимиру путину.
По данным издания Daily Mail, у Абрамовича был разговор с Владимиром Зеленским. Одним из итогов диалога стала рукописная записка, которую Зеленский передал своему оппоненту из кремля. На ней были очерчены условия мирного соглашения между сторонами.
В прошлую среду Абрамович покинул аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле на частном самолёте, пролетая через Чёрное море в направлении Сочи. Трекер воздушного судна был выключен в районе Минеральных Вод, а позже его снова включили после вылета из аэропорта Внуково (Москвабад) в сторону Стамбула.
По информации The Times, путин был очень раздражён и передал Зеленскому только одну фразу: "Скажи ему, что я их уничтожу".
По возвращению в Стамбул у Абрамовича был разговор с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве киевского переговорщика.
Напомним, сегодня появилась информация, что в начале марта Роман Абрамович и члены украинской делегации во время встречи в Киеве
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