"У меня все ок. Свой выбор сделал в первый день войны". Вернидуб - о службе в ВСУ
Патриот и гражданин
Фото: ФК Шериф
Украинский тренер Юрий Вернидуб в кратком сообщении рассказал о своей службе в ВСУ. Скрин с перепиской выложил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"У меня все ок. По-другому поступить я не мог, свой выбор сделал еще в первый день войны. Все будет хорошо, мы победим. Украина понад усе. Слава Украине! Смерть врагам!", - написал Вернидуб.
Напомним, что до начала войны Юрий Вернидуб был тренером "Шерифа", который впервые в их истории сумел вывести в группу ЛЧ.
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