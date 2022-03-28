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"У меня все ок. Свой выбор сделал в первый день войны". Вернидуб - о службе в ВСУ

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Патриот и гражданин

"У меня все ок. Свой выбор сделал в первый день войны". Вернидуб - о службе в ВСУ

Фото: ФК Шериф

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тренер Юрий Вернидуб в кратком сообщении рассказал о своей службе в ВСУ. Скрин с перепиской выложил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"У меня все ок. По-другому поступить я не мог, свой выбор сделал еще в первый день войны. Все будет хорошо, мы победим. Украина понад усе. Слава Украине! Смерть врагам!", - написал Вернидуб.

Напомним, что до начала войны Юрий Вернидуб был тренером "Шерифа", который впервые в их истории сумел вывести в группу ЛЧ.

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В статье: Юрий Вернидуб война с Россией
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