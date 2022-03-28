В Ровенской области российские оккупанты ударили по нефтебазе
Ракетами
фото из открытых источников
Российские оккупанты продолжают обстреливать западные регионы Украины. Под ударами уже находились Львов, Дубно, Луцк, некоторые другие города. Продолжаются обстрелы Ровенской области.
В частности, сегодня, 28-го марта, ракетами был нанесен удар по нефтебазе в Ровенской области. Об этом сказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
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