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В Ровенской области российские оккупанты ударили по нефтебазе

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Ракетами

В Ровенской области российские оккупанты ударили по нефтебазе

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты продолжают обстреливать западные регионы Украины. Под ударами уже находились Львов, Дубно, Луцк, некоторые другие города. Продолжаются обстрелы Ровенской области.

В частности, сегодня, 28-го марта, ракетами был нанесен удар по нефтебазе в Ровенской области. Об этом сказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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В статье: война с Россией
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