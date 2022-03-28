В Ровенской области российские оккупанты ударили по нефтебазе

Российские оккупанты продолжают обстреливать западные регионы Украины. Под ударами уже находились Львов, Дубно, Луцк, некоторые другие города. Продолжаются обстрелы Ровенской области.

В частности, сегодня, 28-го марта, ракетами был нанесен удар по нефтебазе в Ровенской области. Об этом сказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.