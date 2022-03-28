Петраков: Для меня больше нет такого государства, как россия

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился своими эмоциями и переживаниями из-за войны против рф.

"Не могу даже поверить в случившееся. Когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить.

Это на века, мой сын и внук ничего общего с россиянами не будут иметь. Не может им быть прощения, сейчас они просят, чтобы им разрешили играть, ни в коем случае, чтобы не играли и понимали, что они натворили. Они были козырными у себя дома. А когда приезжают в Киев, то такие тихонькие москалики. Нужно им бошку оторвать всем вместе, чтобы они все поняли.

То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. И когда будет игра сборной, а когда-то она будет, я попрошу президента, чтобы как можно больше воинов пришло к нам на игру, а мы все стали и аплодировали. Я просто горжусь этими ребятами. Парни, вы делаете невероятное дело. Я тренер национальной сборной по футболу, хочу стать перед вами на колени и сказать спасибо от всех наших футболистов. Пусть вас бережет Бог. Слава Украине", - заявил Александр Васильевич.