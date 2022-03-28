От россии отворачивается уже и Восток. Суверенный фонд ОАЭ объявил о приостановлении инвестиций в рф

Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов больше не будет инвестировать деньги в экономику россии. Об этом заявил лично генеральный директор фонда Халдун аль-Мубарак.

"То, что происходит между россией и Украиной, имеет катастрофические последствия и с точки зрения человеческих жизней, и с точки зрения влияния, которое оказывает на экономику во всем мире. В этих условиях мы вынуждены поставить на паузу инвестиции в этот рынок, в россию", - сказал он.

Суммарный объем активов фонда оценивается в 243 млрд. долларов. Инвестиции в россию, по словам аль-Мубарака, занимают около 1% в общем секторе фонда.