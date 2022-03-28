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От россии отворачивается уже и Восток. Суверенный фонд ОАЭ объявил о приостановлении инвестиций в рф

Общие новости
(5 голосов)

Это болезненный удар по экономике агрессора

От россии отворачивается уже и Восток. Суверенный фонд ОАЭ объявил о приостановлении инвестиций в рф

Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов больше не будет инвестировать деньги в экономику россии. Об этом заявил лично генеральный директор фонда Халдун аль-Мубарак.

"То, что происходит между россией и Украиной, имеет катастрофические последствия и с точки зрения человеческих жизней, и с точки зрения влияния, которое оказывает на экономику во всем мире. В этих условиях мы вынуждены поставить на паузу инвестиции в этот рынок, в россию", - сказал он.

Суммарный объем активов фонда оценивается в 243 млрд. долларов. Инвестиции в россию, по словам аль-Мубарака, занимают около 1% в общем секторе фонда.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
28.03.2022 в 22:31
Пусть все страны от путлера отвернутся. Может это его остановит...
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