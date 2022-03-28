УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ООН хочет инициировать гуманитарное перемирие между Украиной и Россией
В тренде

ООН хочет инициировать гуманитарное перемирие между Украиной и Россией

Общие новости
(1 голосов)

Ради спасения жизней

ООН хочет инициировать гуманитарное перемирие между Украиной и Россией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

ООН, наконец, не словами, а реальными делами может вмешаться в войну, которую россия развязала на территории Украины. Есть шанс, что Организация Объединенных Наций инициирует гуманитарное перемирие для спасения оказавшегося в зоне боевых действий гражданского населения.

"Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить со сторонами, вовлеченными в войну в Украине, возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы его практической реализации", - пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Гутерриш надеется, что благодаря такому перемирию удастся доставить гуманитарную помощь в заблокированные города, а также устроить гуманитарные коридоры для эвакуации людей.

В то же время генсек ООН подчеркнул, что гуманитарная катастрофа – это плоскость политической, а не гуманитарной составляющей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
28.03.2022 в 23:29
Пусть тот ветер, ураган фактически, который сейчас дует (по крайней мере у меня в городе это уже 3 дня так), эти подобия на войска РФ (т.к. реальных сильных войск я тут не вижу и не слышу, ни в одном городе) - вынесет нахрен за пределы территории Украины, в том числе из временно окупированых территорий ДНР, ЛНР, КРЫМ... Пусть охраняют, освобождают от путлера свою РФ...
Ответить
0
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
28.03.2022 в 23:23
Этим зверям российским нельзя верить и доверять... У них всё, что связано каким-то образом с путлером - это ВРАНЬЕ, ЖЕСТОКОСТЬ, ПОДЛАЯ НАГЛОСТЬ, ПРЕСТУПНОСТЬ...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...