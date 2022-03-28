ООН хочет инициировать гуманитарное перемирие между Украиной и Россией

ООН, наконец, не словами, а реальными делами может вмешаться в войну, которую россия развязала на территории Украины. Есть шанс, что Организация Объединенных Наций инициирует гуманитарное перемирие для спасения оказавшегося в зоне боевых действий гражданского населения.

"Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить со сторонами, вовлеченными в войну в Украине, возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы его практической реализации", - пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Гутерриш надеется, что благодаря такому перемирию удастся доставить гуманитарную помощь в заблокированные города, а также устроить гуманитарные коридоры для эвакуации людей.

В то же время генсек ООН подчеркнул, что гуманитарная катастрофа – это плоскость политической, а не гуманитарной составляющей.