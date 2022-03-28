ООН хочет инициировать гуманитарное перемирие между Украиной и Россией
Ради спасения жизней
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ООН, наконец, не словами, а реальными делами может вмешаться в войну, которую россия развязала на территории Украины. Есть шанс, что Организация Объединенных Наций инициирует гуманитарное перемирие для спасения оказавшегося в зоне боевых действий гражданского населения.
"Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить со сторонами, вовлеченными в войну в Украине, возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы его практической реализации", - пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.
Гутерриш надеется, что благодаря такому перемирию удастся доставить гуманитарную помощь в заблокированные города, а также устроить гуманитарные коридоры для эвакуации людей.
В то же время генсек ООН подчеркнул, что гуманитарная катастрофа – это плоскость политической, а не гуманитарной составляющей.
Популярное сейчас
- "Я их уничтожу": путин ответил на записку, которую ему передали от Зеленского
- Враг продолжает накапливать силы вокруг Киева - Генштаб
- СМИ: Два игрока Шахтера могут стать одноклубниками Ярмоленко
- Враг десять дней прощупывает границу Херсонской и Днепропетровской областей - Вилкул
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате