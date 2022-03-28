Кулеба о предстоящих переговорах делегаций в Турции: Программа минимум – решение гуманитарных проблем
И никаких ультиматумов
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире общенационального теле- и радиомарафона рассказал о предстоящих в Турции переговорах между украинской и российской делегациями.
По словам дипломата, Украина не торгует людьми, землями и суверенитетом, это позиция Президента Зеленского по поводу переговоров.
"Программа минимум на переговорах в Турции – решение гуманитарных проблем. Программа максимум – прекращение огня, достижение постоянных договоренностей по этому поводу", - сказал Кулеба.
Также министр в очередной раз подчеркнул, что сейчас ни по одному принципиальному пункту переговоров договоренностей как таковых нет. Но есть обмен мнениями, предложениями и идеями.
Также глава МИД ответил на вопрос о громкой ныне теме референдума: "Вопрос проведения в Украине референдума на переговорах в Турции не будет обсуждаться, потому что это внутреннее дело Украины".
Кулеба видит прогресс уже в том, что риторика россии меняется:
"В течение этого месяца публичная позиция РФ постепенно менялась с планов захвата ключевых городов Украины за несколько дней до объяснений, что военные действия ограничены целью захвата Донецкой и Луганской областей".
"Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем", - добавил глава МИД.
Отметим, что встреча дипломатических групп начнется в Турции завтра, 29-го марта, около 10:30.
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