Владимир Зеленский назвал еще одну страну, которая согласилась стать гарантом безопасности Украины в новой системе
Нам нужны сильные союзники
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 33-го дня полномасштабной войны с россией. Президент рассказал о ситуации на фронте, а также озвучил очередные указы, подписанные им.
Очень важно, что президент назвал одну из стран, согласившихся стать гарантом Украины в будущей обновленной системе коллективной безопасности:
"Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем".
По словам Зеленского, уже с этой недели при Офисе президента будет создана группа экспертов – украинских и международных, - которые на постоянной основе будут анализировать применяемые санкции против России – на что они оказывают реальное влияние.
Глава государства анонсировал предстоящие выступления перед парламентами разных стран: Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции, Австралии. А также затронул тему санкций:
"Договорились с Британией о еще большей поддержке нашей обороны и усилении санкций против россии. Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную российскими войсками в украинских городах. В разговоре с канцлером Шольцом также уделил значительное внимание необходимости усилить санкции. Азербайджан уделил Украине гуманитарную поддержку".
Смотрите полное вечернее обращение Владимира Зеленского от 28.03.2022.
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