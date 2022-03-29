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Владимир Зеленский назвал еще одну страну, которая согласилась стать гарантом безопасности Украины в новой системе

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Нам нужны сильные союзники

Владимир Зеленский назвал еще одну страну, которая согласилась стать гарантом безопасности Украины в новой системе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 33-го дня полномасштабной войны с россией. Президент рассказал о ситуации на фронте, а также озвучил очередные указы, подписанные им.

Очень важно, что президент назвал одну из стран, согласившихся стать гарантом Украины в будущей обновленной системе коллективной безопасности:

"Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем".

По словам Зеленского, уже с этой недели при Офисе президента будет создана группа экспертов – украинских и международных, - которые на постоянной основе будут анализировать применяемые санкции против России – на что они оказывают реальное влияние.

Глава государства анонсировал предстоящие выступления перед парламентами разных стран: Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции, Австралии. А также затронул тему санкций:

"Договорились с Британией о еще большей поддержке нашей обороны и усилении санкций против россии. Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную российскими войсками в украинских городах. В разговоре с канцлером Шольцом также уделил значительное внимание необходимости усилить санкции. Азербайджан уделил Украине гуманитарную поддержку".

Смотрите полное вечернее обращение Владимира Зеленского от 28.03.2022.

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В статье: война с Россией
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