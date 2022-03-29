Financial Times: россия на переговорах отказалась от большинства своих требований

Американское издание Financial Times, ссылаясь на четыре приближенных к российско-украинским переговорам источника, сообщает о том, что россия отказалась от большинства своих предыдущих требований. Кремль, по данным издания, уже не говорит о "денацификации" и "демилитаризации", а просто требует от Украины не вступать в НАТО, не создавать ядерное оружие и не размещать на своей территории военные базы третьих стран.

Интересно, что Financial Times пишет о том, что при выполнении этих условий россия готова принять вступление Украины в ЕС и согласиться на коллективные гарантии украинской безопасности. В частности, со стороны США и Великобритании.

О статусе русского языка в прорабатываемом документе речи не идет. А вот вопрос Крыма и Донбасса, по информации издания, предлагается решать на уровне прямых переговоров между Зеленским и путиным.

При этом, как сказано в материале, украинские и западные дипломаты не очень доверяют россии по поводу ее уступок, считая, что это может быть затягиванием времени и отвлекающим маневром для перегруппировки войск на фронте.