Financial Times: россия на переговорах отказалась от большинства своих требований
Но это может буть отвлекающим маневром
Фото: facebook.com/beltanews / Автор неизвестен
Американское издание Financial Times, ссылаясь на четыре приближенных к российско-украинским переговорам источника, сообщает о том, что россия отказалась от большинства своих предыдущих требований. Кремль, по данным издания, уже не говорит о "денацификации" и "демилитаризации", а просто требует от Украины не вступать в НАТО, не создавать ядерное оружие и не размещать на своей территории военные базы третьих стран.
Интересно, что Financial Times пишет о том, что при выполнении этих условий россия готова принять вступление Украины в ЕС и согласиться на коллективные гарантии украинской безопасности. В частности, со стороны США и Великобритании.
О статусе русского языка в прорабатываемом документе речи не идет. А вот вопрос Крыма и Донбасса, по информации издания, предлагается решать на уровне прямых переговоров между Зеленским и путиным.
При этом, как сказано в материале, украинские и западные дипломаты не очень доверяют россии по поводу ее уступок, считая, что это может быть затягиванием времени и отвлекающим маневром для перегруппировки войск на фронте.
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