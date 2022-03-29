Источник: русские солдаты в Беларуси пристают к девушкам, скупают водку и ищут проституток
Поистине, "освободители"
фото из открытых источников
Медиа-проект "МотолькоПомоги", специализирующийся на инсайдах и расследованиях из Беларуси и о Беларуси, публикует данные об очередной стыдобе российских военных, использующих землю чужой страны как свою. По данным источника, представители путинской армии в Беларуси пристают к девушкам, скупают водку и ищут проституток.
Сообщается, что накануне вечером в Мозыре (Гомельская обл., Беларусь) солдаты ВС рф на Toyota Land Cruiser (с опознавательным знаком "V" и без номеров) подъехали к местному ТЦ "Бобровский" и пытались найти проституток.
По словам местных жителей, они говорили, что вернулись из Украины и что на руках у них "пачки долларов и гривен".
Издание уточняет, что это одно из многих сообщений о том, что солдаты вооруженных сил россии в Гомельской области ведут себя, мягко говоря, вызывающе. Ранее сообщалось, что в Наровле, Мозыре, Хойниках и других городах российские военные приставали к местным девушкам.
"Мозырь, рынок Привоз. Трое пьяных в форме пристали к девушке. Она просто повернулась и перешла на другую сторону", - писали источники.
Кроме того, сообщают, что солдаты "второй армии мира" активно злоупотребляют алкоголем. По словам местных, на которые опирается источник, некоторые заведения по продаже алкоголя в некоторых городах Беларуси уже выполнили годовой план по продаже водки и не только.
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