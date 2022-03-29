Генштаб ВСУ: Украинские защитники держат круговую оборону Мариуполя

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об оперативной ситуации на фронте на 24:00 28.03.2022.

Отмечается, что ВСУ отражают атаки России и продвижение рашистов в направлениях Славянска и Барвенкового, отражают захват Каменки и Топольского, сдерживают атаки противника в районах Рубежного, Лисичанска, Попасной.

Украинские защитники удерживают круговую оборону Мариуполя и сдерживают продвижение противника в районе Чернигова.

Под контролем украинских войск ситуация в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.

Противник ослаблен, дезориентирован, отрезан от логистического обеспечения и основных сил.