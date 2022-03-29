Генштаб ВСУ: Украинские защитники держат круговую оборону Мариуполя
И сдерживают продвижение противника в районе Чернигова
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об оперативной ситуации на фронте на 24:00 28.03.2022.
Отмечается, что ВСУ отражают атаки России и продвижение рашистов в направлениях Славянска и Барвенкового, отражают захват Каменки и Топольского, сдерживают атаки противника в районах Рубежного, Лисичанска, Попасной.
Украинские защитники удерживают круговую оборону Мариуполя и сдерживают продвижение противника в районе Чернигова.
Под контролем украинских войск ситуация в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.
Противник ослаблен, дезориентирован, отрезан от логистического обеспечения и основных сил.
"Снижение боевого потенциала подразделений руководство россии пытается компенсировать огнем артиллерии и нанесением ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и мирному населению", - говорится в сообщении Генштаба.
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