Урожай – дай Бог. Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве пораженных за сутки воздушных целей

Командование Воздушных сил ВСУ посредством своей пресс-службы подвело итоги 33-х суток полномасштабной войны с россией. Точнее, рассказало о количестве вражеских воздушных целей, которых удалось нейтрализовать за сутки.

Соответственно, таковых целей семнадцать. Одних только самолетов подбито восемь. Кроме того, долетались четыре БпЛА, три вертолета и две крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб ВСУ проинформировал о том, что украинские войска продолжают держать круговую оборону Мариуполя.