Урожай – дай Бог. Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве пораженных за сутки воздушных целей
Одних только самолетов – восемь штук
Getty Images / Global Images Ukraine
Командование Воздушных сил ВСУ посредством своей пресс-службы подвело итоги 33-х суток полномасштабной войны с россией. Точнее, рассказало о количестве вражеских воздушных целей, которых удалось нейтрализовать за сутки.
Соответственно, таковых целей семнадцать. Одних только самолетов подбито восемь. Кроме того, долетались четыре БпЛА, три вертолета и две крылатые ракеты.
"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях", - говорится в сообщении.
Ранее Генштаб ВСУ проинформировал о том, что украинские войска продолжают держать круговую оборону Мариуполя.
Популярное сейчас
- "Я их уничтожу": путин ответил на записку, которую ему передали от Зеленского
- Враг продолжает накапливать силы вокруг Киева - Генштаб
- Абрамович и члены украинской делегации на переговорах испытывали симптомы отравления
- Живая сила, артиллерия и ПВО. Генштаб обнародовал новую информацию по потерям врага
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО