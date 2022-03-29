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Урожай – дай Бог. Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве пораженных за сутки воздушных целей

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Одних только самолетов – восемь штук

Урожай – дай Бог. Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве пораженных за сутки воздушных целей

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Командование Воздушных сил ВСУ посредством своей пресс-службы подвело итоги 33-х суток полномасштабной войны с россией. Точнее, рассказало о количестве вражеских воздушных целей, которых удалось нейтрализовать за сутки.

Соответственно, таковых целей семнадцать. Одних только самолетов подбито восемь. Кроме того, долетались четыре БпЛА, три вертолета и две крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб ВСУ проинформировал о том, что украинские войска продолжают держать круговую оборону Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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