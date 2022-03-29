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Приглашение от Металлиста, идея Луческу, спарринг Динамо U-19. Главные новости за 28 марта

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А также спрос на игроков Шахтера и печальная участь Таврии

Приглашение от Металлиста, идея Луческу, спарринг Динамо U-19. Главные новости за 28 марта

Фото Павла Кубанова - УАФ

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 28 марта

Металлист сыграл товарищеский матч с Истанбулом

Харьковский клуб после начала войны распустил легионеров, позволив им найти новые команды, но украинские футболисты продолжают тренироваться в Турции. Даже проводят товарищеские поединки. В частности, с местным "Истанбулом Башакшехир", который идет на шестом месте турецкой Суперлиги. "Металлист" победил 2:1 благодаря дублю Фомина во втором тайме. Интересно, что после перерыва в составе харьковчан вышел Ярослав Ракицкий. Как оказалось, он поддерживает форму с "Металлистом" после того, как расторг контракт с "Зенитом".

Харьковчане готовы принять украинских сборников

Пример Ракицкого может оказаться полезным. Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер рассказал, что вице-президент клуба Евгений Красников предложил потенциальным игрокам сборной Украины, которые находятся в Европе и не имеют возможности тренироваться, присоединиться к "Металлисту". Учитывая, что в июне нам играть с Шотландией в отборе в ЧМ, это действительно нужно.

Мирча Луческу предложил свой вариант подготовки сборной

В интервью иностранным СМИ румынский специалист заявил, что предложил УАФ создать из "Динамо" и "Шахтера" общую команду, которая будет тренироваться в Бухаресте перед уже упоминавшимся поединком с Шотландией. Реакция УАФ на это предложение пока неизвестна. Впрочем, мы верим, что победа над россиянами будет гораздо быстрее и не придется прибегать к таким мерам.

Динамо сыграло еще один матч перед встречей со Спортингом

Конечно, речь идет о команде U-19, которая готовится к 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка встретились в спарринге с молодежкой "Рапида". И разгромили ее со счётом 5:2. За "бело-синих" забивали Горбач, Попов, Близниченко, Яцик и Волошин. Свой заключительный спарринг в рамках подготовки к матчу со "Спортингом" динамовцы проведут 31 марта против "Волунтари". А сам матч со "Спортингом", напомним, запланирован на 7 апреля.

Игроки Шахтера пользуются спросом

Как известно, ФИФА разрешила футболистам украинских клубов переходить в другие команды даже сейчас, когда трансферное окно закрыто. Многие уже нашли место работы, но есть еще несколько знаковых исполнителей, ожидающих предложений. В частности, новичок "Шахтера" Давид Нерес. Он попал на радар сразу в несколько именитых клубов. Интерес к нему приписывают "Реалу Соседад", "Лиону", "Коринтиансу", "Марселю" и "Вест Хэму". Последний еще и хочет забрать Ласину Траоре, который скоро должен восстановиться после страшной травмы.

Таврия распускает команду

В 2014 году после оккупации Крыма клуб был вынужден переехать на континентальную Украину – новая "Таврия" появилась в Херсонской области. В последнее время базировалась в Новой Каховке, играла в Марьяновке. Но после нападения Херсонская область временно оказалась в оккупации рашистов. Возможно, именно это заставило руководство клуба объявить о том, что "Таврия" временно прекращает существование. После первой части сезона команда занимала пятое место в группе Б Второй лиги.

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