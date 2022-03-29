Джо Байден: Меня не волнует, что думает путин

На днях президент США Джо Байден во время визита в Польшу встретился с украинскими беженцами, после чего назвал президента россии владимира путина (хуйло) мясником и заявил, что уже пора, чтобы власть на россии сменилась.

Что началось в информационном пространстве! При этом в первую очередь со стороны западных медиа, которые начали раскручивать ситуация – мол, США готовят свержение режима путина. Американские высокопоставленные чиновники наперебой начали оправдываться, заявляя, что президент Байден не имел в виду ничего дурного.

Точки над і расставил сам глава Белого дома. Он подчеркнул, что не намерен отказываться от своих слов о том, что путин больше не может оставаться у власти в России. Но он добавил, что это не программа действий президента США, а человеческие эмоции.

На вопрос журналиста о том, не опасается ли он, что президент РФ воспримет эти слова как эскалацию, Байден сказал, что ему все равно что подумает путин. Американский президент отметил, что слова были адресованы скорее россиянам и всему миру, чем путину.

"Меня не волнует, что он думает. Он собирается делать то, что собирается", – цитирует Байдена The Guardian.