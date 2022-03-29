Орки нанесли ракетные удары по двум городам в Днепропетровской области
К счастью, без жертв
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник утром, 29 марта, произошла ракетная атака объекта возле города Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил в своем Facebook глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, также видео записал мэр города Александр Саюк.
"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги. Напоминаю о необходимости воздерживаться от комментариев и фото".
Также в украинской прессе сообщается информация касательно ракетного удара по Павлограду – тоже предварительно без жертв.
россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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