Орки нанесли ракетные удары по двум городам в Днепропетровской области

Во вторник утром, 29 марта, произошла ракетная атака объекта возле города Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил в своем Facebook глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, также видео записал мэр города Александр Саюк.

"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополя. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет. Оставайтесь в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги. Напоминаю о необходимости воздерживаться от комментариев и фото".

Также в украинской прессе сообщается информация касательно ракетного удара по Павлограду – тоже предварительно без жертв.

россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.