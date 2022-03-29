"Пусть строит свои планы, у нас они тоже есть". Кулеба отреагировал на записку путина "я их уничтожу"
Как настоящий дипломат
Getty Images / Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что Роман Абрамович якобы передал владимиру путину записку от Владимира Зеленского с условиями мира со стороны Украины.
Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на якобы ответ российского президента, который, прочитав записку от президента Украины, сказал: "Я их уничтожу".
"Я напомню, что он собирался буквально в течение нескольких суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло ... Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий".
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