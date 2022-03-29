Посол Украины назвал имя немецкого министра, заявившего о неизбежной победе россии в войне
Не так сталося як гадалось
Крістіан Лінднер, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскрыл подробности своих переговоров с немецкими политиками в день полномасштабного вторжения россии - 24 февраля.
В частности, он разговаривал с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Глава Минфина тогда сказал послу, что "Украине осталось несколько часов". По словам дипломата, министр заявил ему тогда, что поставки оружия или отключения россии от SWIFT бессмысленны.
Мельник добавил, что Линднер сидел перед ним с "вежливой улыбкой" и вел беседу так, будто поражение украинцев уже давно зафиксировано
Заметим, что спустя несколько дней после вторжения, Германия начала менять свою позицию. Берлин ввел санкции против Москвы и начал поставлять оружие Украине. Впрочем, в действиях многих германских политиков присутствуют попытки сохранить отношения со страной-агрессором. Так, в воскресенье федеральный президент ФРГ Штайнмайер пригласил Мельника на концерт "За свободу и мир". При этом солистами концерта были российские музыканты, которые должны были исполнять российские композиции. Украинский посол это предложение отверг.
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