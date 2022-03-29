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Танков почти 600. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Количество сбитых самолетов почти сравнялось с количеством вертолетов

Танков почти 600. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал данные по потерям российских оккупантов по состоянию на утро 29 марта.

За сутки в графе потери личного состава прибавилось 200 человек, всего российская армия потеряла 17200 солдат.

Число уничтоженных вражеских танков приближается к шести сотням. За понедельник их прибавилось 11 единиц, всего цифра составляет 597.

Боевых бронированных машин уничтожено 1710 (+16 в сутки), артиллерийских систем – 303 (+1 в сутки), реактивных систем залпового огня – 96 (+1), средств ПВО – 54 (без изменений), автомобильной техники – 1178 (+28).

Также ВСУ за понедельник «приземлили» 4 самолета (127 в целом), 2 вертолета (129 в целом) и 5 ​​беспилотников (71 в целом).

Кроме того, россияне потеряли 7 кораблей/катеров, 73 цистерны, 21 единицу специальной техники и 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Генеральный штаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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