Танков почти 600. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Количество сбитых самолетов почти сравнялось с количеством вертолетов
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал данные по потерям российских оккупантов по состоянию на утро 29 марта.
За сутки в графе потери личного состава прибавилось 200 человек, всего российская армия потеряла 17200 солдат.
Число уничтоженных вражеских танков приближается к шести сотням. За понедельник их прибавилось 11 единиц, всего цифра составляет 597.
Боевых бронированных машин уничтожено 1710 (+16 в сутки), артиллерийских систем – 303 (+1 в сутки), реактивных систем залпового огня – 96 (+1), средств ПВО – 54 (без изменений), автомобильной техники – 1178 (+28).
Также ВСУ за понедельник «приземлили» 4 самолета (127 в целом), 2 вертолета (129 в целом) и 5 беспилотников (71 в целом).
Кроме того, россияне потеряли 7 кораблей/катеров, 73 цистерны, 21 единицу специальной техники и 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.
Генеральный штаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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