Попали в кабинет Кима. В Николаеве орки разрушили ОГА, из Крыма в город уже вылетела авиация рф

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал ужасные кадры на своем Telegram-канале. На первом фото виден результат обстрела здания, где он работает, а на втором – сама вражеская ракета.

"Разгребаем завалы… Не скроешь этого – попали в здание облгосадминистрации. Развалили полздания, в кабинет попали мой, сволочи… Смотрите, по людям, по жертвам: ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом. Сейчас 8 гражданских под завалами, которых надеемся вытащить. Ищем. Троих военных тоже ищем. Пока минимальные потери, пока ищем… Пока без определенных двухсотых".

"По классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь. Они поняли, что Николаев они хер возьмут, и решили нам всем передать привет. Передали, спасибо, выводы сделали, будем соответственно реагировать", – отметил Ким.

Также Виталий написал, что из Крыма в Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Всех жителей города призывают идти в укрытия.