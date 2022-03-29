Уникальная ситуация. Генерал-майор СБУ раскрыл детали уничтожения десантного корабля Саратов
Опыт ВСУ будут изучать за границей
За первый месяц войны Вооруженные Силы Украины уничтожили семь российских кораблей и катеров. Самым "громким" оказалось уничтожение десантного корабля «Саратов», потоплений в порту Бердянска. Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в эфире "Суспільного" рассказал, почему действия украинской армии заслуживают внимания и будут изучаться другими армиями.
"Ситуация уникальна, потому что никто никогда не использовал такую систему оружия против кораблей. Мы "накрыли" ракетными комплексами с берега патрульный корабль возле Одессы. Мы использовали ПЗРК против катера. Мы использовали против этого корабля («Саратова» - прим.) "Точку-У" - это уникальные ситуации. Эти ситуации могут изучать, как можно оружие, которое не приспособлено для ведения боевых действий на море, было использовано ВСУ", - отметил Ягун.
Он также рассказал, что украинские военные активно постоянно получают развединформацию от населения оккупированных территорий.
"Значительная часть населения, которое находится сейчас под оккупацией, добровольно помогает ВСУ и разведке. Поэтому информация прибывает в режиме онлайн".
Напомним, изначально сообщалось, что был уничтожен БДК "Орск". Затем информацию уточнили - в результате удара по "Саратову", который мог перевозит 1500 тонн техники и грузов, были повреждены еще два российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.
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