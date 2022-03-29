Организовал экс-игрок Реала. Левченко вышел на поле в матче в поддержку Украины
Поддержка нашей стране от знаменитого нидерландского футболиста
Фото: facebook.com/levchenko1978
Легендарный полузащитник сборной Нидерландов, а также экс-игрок "Реала" и "Интера" Уэсли Снейдер организовал благотворительный матч с целью помочь беженцам из Украины, которым пришлось бежать от российских оккупантов.
Об этом сообщила глава нидерландского города Утрехта Шэрон Дейксма в своем Twitter.
Также в данном поединке поучаствовал бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко.
Vandaag organiseert @sneijder101010 een #benefietwedstrijd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. @elevchenko is natuurlijk ook van de partij! Wat een goed initiatief!! pic.twitter.com/jh3kUeUMrb— Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) March 27, 2022
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