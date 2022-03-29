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Организовал экс-игрок Реала. Левченко вышел на поле в матче в поддержку Украины

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Поддержка нашей стране от знаменитого нидерландского футболиста

Организовал экс-игрок Реала. Левченко вышел на поле в матче в поддержку Украины

Фото: facebook.com/levchenko1978

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Легендарный полузащитник сборной Нидерландов, а также экс-игрок "Реала" и "Интера" Уэсли Снейдер организовал благотворительный матч с целью помочь беженцам из Украины, которым пришлось бежать от российских оккупантов.

Об этом сообщила глава нидерландского города Утрехта Шэрон Дейксма в своем Twitter.

Также в данном поединке поучаствовал бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко.

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В статье: Уэсли Снейдер Евгения Левченко
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