Организовал экс-игрок Реала. Левченко вышел на поле в матче в поддержку Украины

Легендарный полузащитник сборной Нидерландов, а также экс-игрок "Реала" и "Интера" Уэсли Снейдер организовал благотворительный матч с целью помочь беженцам из Украины, которым пришлось бежать от российских оккупантов.

Об этом сообщила глава нидерландского города Утрехта Шэрон Дейксма в своем Twitter.

Также в данном поединке поучаствовал бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко.