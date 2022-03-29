Верещук: Украина согласовала три гуманитарных коридора на 29 марта

Украина договорилась на 29 марта о трех гуманитарных коридорах для эвакуации людей из двух областей. Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

Донецкая область: Мариуполь – Запорожье. На собственном транспорте. Также сейчас из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из Бердянска. Есть надежда, что к вечеру они доберутся в город. Вчера, 28 марта, из Бердянска вывезли 880 мариупольцев, несмотря на отсутствие согласования коридора с оккупантами, вопрос решался в оперативном режиме.

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Место дозаправки в Бердянске: Мелитопольское шоссе, 87б.

Контакты гуманитарных штабов в Бердянске: 3-62-76, 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29.

Колл-центр в Запорожье: (095) 220-41-11; (067) 220-41-12 и 0 800 503-508.

Запорожская область: Мелитополь – Запорожье. Автобусы и гуманитарная помощь уже выехали из Запорожья. Время прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. Как только автобусы доедут, они будут собирать людей у отделения ГСЧС №10 (ул. Алексеева, 12).

Энергодар — Запорожье. В 10:00 в сопровождении автомобиля ГСЧС отправляется колонна на частном транспорте. Место формирования колонны – напротив горсовета (ул. Курчатова, 14). В Энергодар из Запорожья в сопровождении ГСЧС отправили колонну грузовиков с гуманитарной помощью.